10:41 16.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус набирает обороты: ВОЗ бьет тревогу

Коронавирус нового поколения, к большому сожалению, не сбавляет своих оборотов. По данным, которые были поданы на 16 июня, в мире зарегистрировали восемь миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось еще 119 195 новых зараженных. По последним данным, 436 406 человек скончались в результате новой болезни. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил жителей планеты о том, что опасность еще не миновала до конца и все страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции нового поколения. Об этомВВВ сообщает Радио свобода.

Коронавирус набирает обороты: ВОЗ бьет тревогу

Гебреесус ВВВ подчеркнул, что несмотря на то, что страны Европы начинают открывать свои границы, в Китае вновь фиксируют новую вспышку смертельной болезни. А данный момент в части Пекина ввели жесткие ограничительные карантинные меры, во избежание нового пика заболеваемости в стране.

Также глава ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь скорости распространения коронавирусной инфекции, которая прослеживается в данный период времени. Сейчас прибавляется около 100 тыс. новых случаев заражения в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

Со вторника, 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина — после того, как столица прожила более 50 дней без единого нового случая инфицирования коронавирусной болезнью. В данный момент известно, что 29 жилых комплексов в Пекине переведены под "закрытое управление", все пункты пропуска охраняемых и строгий контроль введен за гражданами, которые выезжают или въезжают в эти комплексы.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВВ последние семь-десять дней в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Каждый день фиксируется более 600 случаев, при том, что ранее рекорд не доходил даже до 600.


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