Коронавирус набирает обороты: ВОЗ бьет тревогу

Гебреесус ВВВ подчеркнул, что несмотря на то, что страны Европы начинают открывать свои границы, в Китае вновь фиксируют новую вспышку смертельной болезни. А данный момент в части Пекина ввели жесткие ограничительные карантинные меры, во избежание нового пика заболеваемости в стране.

Также глава ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь скорости распространения коронавирусной инфекции, которая прослеживается в данный период времени. Сейчас прибавляется около 100 тыс. новых случаев заражения в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

Со вторника, 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина — после того, как столица прожила более 50 дней без единого нового случая инфицирования коронавирусной болезнью. В данный момент известно, что 29 жилых комплексов в Пекине переведены под "закрытое управление", все пункты пропуска охраняемых и строгий контроль введен за гражданами, которые выезжают или въезжают в эти комплексы.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВВ последние семь-десять дней в Украине произошел резкий скачок заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Каждый день фиксируется более 600 случаев, при том, что ранее рекорд не доходил даже до 600.