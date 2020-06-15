15:02 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кто станет новым министром образования и науки: появились кандидаты

Уже длительное время в Кабинете министров остается одна из весьма важных вакансий. Речь идет о должности министра образования и науки. На нее появилось несколько кандидатов.

Кто станет новым министром образования и науки: появились кандидаты

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун на своей странице в соцсети написала, что на эту должность претендует доктор наук по государственному управлению и кандидат педагогических наук Людмила Паращенко, которая на данный момент является главой Киевского лицея бизнеса.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Между тем появилась информация о новой кандидатуре на должность министра образования и науки Украины - Людмила Паращенко. Сейчас она возглавляет Киевский лицей бизнеса. Ранее работала в некоторых международный проектах по реформированию образования ", - написала Совсун.

Также она добавила, что одним из кандидатов на эту должность также является и Сергей Шкарлет. Он известен тем, что баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. При этом его рекомендовали ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. В 2010 году он был самым молодым ректором Украины, возглавляя Черниговский государственный технологический университет.

Ранее мы сообщали, что с 2021 года в Украине станет обязательным ВНО по математике.


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