Кто станет новым министром образования и науки: появились кандидаты

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун на своей странице в соцсети написала, что на эту должность претендует доктор наук по государственному управлению и кандидат педагогических наук Людмила Паращенко, которая на данный момент является главой Киевского лицея бизнеса.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Между тем появилась информация о новой кандидатуре на должность министра образования и науки Украины - Людмила Паращенко. Сейчас она возглавляет Киевский лицей бизнеса. Ранее работала в некоторых международный проектах по реформированию образования ", - написала Совсун.

Также она добавила, что одним из кандидатов на эту должность также является и Сергей Шкарлет. Он известен тем, что баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. При этом его рекомендовали ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. В 2010 году он был самым молодым ректором Украины, возглавляя Черниговский государственный технологический университет.

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