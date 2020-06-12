14:04 12.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245095:labazovych

С 15 июня несколько стран открывают свои границы для украинцев: представлен список

Наконец-то приятные новости пришли по поводу возможных путешествий украинцев за границу. Уже с 15 июня для граждан Украины отроются несколько направлений.

С 15 июня несколько стран открывают свои границы для украинцев: представлен список

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Фейсбук поделился приятными новостями. Он отметил, что уж с 15 июня украинцев готовы принимать такие страны как Албания и США. В них можно попасть без ограничений и без каких-либо тестирований.

Об этом сообщает УРА-Информ.

С 15 числа этого месяца можно будет также попасть и в Турция, которая популярна среди украинцев летним отдыхом. Однако поп прилете придется сдать тест на коронавирус. На данный момент неизвестно, какой именно это будет тест – экспресс или ПРЦ и будут ли они включены в путевку.

Также с 15 июня можно будет и отправиться в Великобританию, однако после прибытия в эту страну нужно будет отсидеть на самоизоляции 14 дней. Такие-же нормы действуют и для граждан членов Европейского Союза.

С 27 июня для украинцев отрывается Тунис, но по прилете также нужно будет сдать тест на коронавирус.

Уже с первого июля для украинцев должны отрыться Кипр, Черногория, Турция и Грузия. Однако точно известно это станет позже, если ситуация в Украине с коронавирусом улучшится.

Напомним, что в стране почти 30 000 подтвержденных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Когда ЕС откроет границы: стала известна дата Можно ли праздновать свадьбы во время карантина: ответ министра Стало известно, как завершится Лига чемпионов и Лига Европы этого сезона: принято окончательное решение Украину снова ждет более жесткий карантин: министр назвал условия
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив