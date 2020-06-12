С 15 июня несколько стран открывают свои границы для украинцев: представлен список

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Фейсбук поделился приятными новостями. Он отметил, что уж с 15 июня украинцев готовы принимать такие страны как Албания и США. В них можно попасть без ограничений и без каких-либо тестирований.

Об этом сообщает УРА-Информ.

С 15 числа этого месяца можно будет также попасть и в Турция, которая популярна среди украинцев летним отдыхом. Однако поп прилете придется сдать тест на коронавирус. На данный момент неизвестно, какой именно это будет тест – экспресс или ПРЦ и будут ли они включены в путевку.

Также с 15 июня можно будет и отправиться в Великобританию, однако после прибытия в эту страну нужно будет отсидеть на самоизоляции 14 дней. Такие-же нормы действуют и для граждан членов Европейского Союза.

С 27 июня для украинцев отрывается Тунис, но по прилете также нужно будет сдать тест на коронавирус.

Уже с первого июля для украинцев должны отрыться Кипр, Черногория, Турция и Грузия. Однако точно известно это станет позже, если ситуация в Украине с коронавирусом улучшится.

Напомним, что в стране почти 30 000 подтвержденных случаев COVID-19.