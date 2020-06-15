09:46 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина сегодня возобновляет международное авиасообщение: какие рейсы состоятся 15 июня

С сегодняшнего дня, 15 июня Украине наконец-то возобновила международное авиасообщение. На сегодня в главном аэропорту Украины Борисполе запланировано 15 авиарейсов, однако большинство из них - внутренние.

Украина сегодня возобновляет международное авиасообщение: какие рейсы состоятся 15 июня

Только четыре из 15 рейсов на сегодняшний день международные. Речь идет о четырех рейсах на прилет и на вылет. Это два рейса в Минск, а также рейсы в Амстердам и Дубаи и обратно. Также дополнительно на табло аэропорта Борисполь есть рейс в Индию, однако это специальный рейс, который забирает студентов домой.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Некоторые пассажиры через Минск добираются в другие страны. Так украинские работники летят таким путем в Финляндию с пересадкой в столице Белоруссии. По прилету в Финляндию украинцы должны будут просидеть две недели на самоизоляции.

В аэропорту Киев также запланирован рейс из Минска. Также там принимают рейсы в Запорожье и из него. Если посмотреть на табло львовского аэропорта, то там все рейсы отменены. В этом регионе ситуация не позволяет возобновить даже внутреннее авиасообщение.

Ранее мы сообщали, что с 15 июня первые страны отрывают границы для украинцев. Это должны сделать США, Турция, Великобритания и Албания.


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