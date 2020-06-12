10:07 12.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украину снова ждет более жесткий карантин: министр назвал условия

В последнее время, после снятия некоторых карантинных ограничений, в Украине произошел скачок роста заболеваемости на короанвирусную инфекцию.В  Только за последние два дня было зафиксировало почти 1400 новых случаев COVID-19.

Украину снова ждет более жесткий карантин: министр назвал условия

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что карантинные меры, более жесткие могут вернуть, если ситуация и дальше будет ухудшаться. Министр отметил, что карантин в некоторых странах действует уже на протяжении трех месяцев, при этом в Украине немного более двух. Он добавил, что украинцы устали и пришлось смягчать ограничения.

В Об этом пишет УРА-Информ на Украину 24.

"Когда мы не соблюдаем их (карантинные правила –ред.), то имеем такие цифры. И как последствие, как сегодня и говорили, мы можем быть вынуждены вернуться в тот этап, который был перед этим,В если мы будем и дальше видеть такие цифры по заболеваемости, по госпитализации, по количеству коекВ — это недопустимые вещи", — сказал он.

Министр здравоохранения отметил, что благодаря введению карантина на ранней стадии удалось сдержать ситуацию. Он отметил, что в любой момент Украина может вернутся на предыдущий этап карантина.

Ранее мы отмечали, что в Украине почти 30 000 случаев COVID-19.


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