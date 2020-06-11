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Шесть украинских университетов вошло в рейтинг QS World University Rankings лучших ВУЗов мира

Сразу шесть украинских университетов попало в престижный рейтинг лучших ВУЗов мира QS World University Rankings 2021, в который входят 1000 лучших университетов.

Шесть украинских университетов вошло в рейтинг QS World University Rankings лучших ВУЗов мира

Первое место среди украинских университетов в этом рейтинге занимает Харьковский национальный Университет имени Каразина. В мировом рейтинге он занимает 477 место, это на 14 мест выше, чем годом ранее.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко наоборот потерял позиции. В новом рейтинге он занимает место в пределе с 601 по 650. Это на 60 позиций хуже, чем годом ранее.

Об этом пишет УРА-Иноформ со ссылкой на Страну.

Харьковский политехнический университет идет на третьем месте и занимает место между 651 и 700 строчкой. Этот показатель соответствует прошлогодним данным.

Киевские политехнический институт имени Сикорского и Сумской государственный университет занимают места между 701 и 750. Львовский политехнический университет идет в концовке рейтинга с 800 по 1000 место.

На первой строчке рейтинга продолжает находиться Массачусетский технологический институт. В тройку также входят Стенфорд и Гарвард.

Ранее мы сообщали, что в Минобразовании представили новую систему финансирования вузов.


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