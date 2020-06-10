Коронавирус в Украине: преодолели очередной барьер, данные за 10 июня

В общей сложности по состоянию на утро десятого июня в Украине зафиксировано уже более 28 000 случаев COVID-19. Так 28 381 человек сдал положительный тест на инфекцию с начала эпидемии в стране. Только за последние 24 часа было зафиксировано боле 525 случаев заболевания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ЦентрВ общественного здоровья.

За последние сутки коронавирусную инфекцию сумело победить 367 человек. С начала пандемии COVID-19 в Украине болезнь уже победило 12 769 пациентов. В тоже время в Украине зафиксировано 833 летальных случая. За последние сутки 23 человека умерло от коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Там уже 3757 пациентов сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию. В городе Киеве 3580 положительных тестов с начала пандемии коронавируса. На третьей строчке Львовская область. Там уже 2289 человек сдало положительный тест.

Ранее мы сообщали, что в детском садике в Тернополе сотрудница заведения сдала положительный тест на коронавирус.