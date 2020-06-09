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Сенсационное открытие ученых: коронавирус мог распространяться в Китае еще в августе

Коронавирус мог распространиться в КНР уже в августе 2019 года, согласно исследованию, проведенному Американской медицинской школой Гарварда, на основе спутниковых снимков больничных поездок и данных поисковой системы из Ухани в центральном Китае.

Сенсационное открытие ученых: коронавирус мог распространяться в Китае еще в августе

В исследовании использовались изображения парковочных мест в больницах Ухани с высоким разрешением и данные сетевых запросов о таких симптомах, как "кашель" и "диарея".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"Данные об увеличении трафика больниц и поиска симптомов (коронавируса) в городе Ухань предшествовали документированному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года", - говорится в анализе исследования.

"Несмотря на то, что мы не можем подтвердить, было ли увеличение объема (визиты в больницу и поиск) напрямую связано с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление (коронавируса) имело место до его идентификации на рынке морепродуктов Хуанань в Уханеэ

В августе 2019 года произошло резкое увеличение количества занятых парковочных мест в больницах. "В августе мы наблюдаем заметное увеличение числа поисков (в Интернете) "диареи", чего не было в предыдущих сезонах гриппа; то же самое наблюдалось для данных "кашля".

Ранее мы сообщали, что еще одна страна победила коронавирус.


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