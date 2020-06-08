15:20 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Италии новая вспышка коронавирусной инфекции: что там происходит

В Риме произошла новая вспышка коронавируса. Около 40 случаев инфекций были зарегистрированы в больнице Сан-Раффаэле. На данный момент ищут нулевого пациента - того, кто заразил остальных.

В Италии новая вспышка коронавирусной инфекции: что там происходит

Первые случаи коронавирусной инфекции в больнице Сан-Раффаэле были обнаружены на прошлой неделе. Каждый день поступает все больше зараженных людей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Уже проведено 700 анализов среди персонала больницы и пациентов. Теперь исследование будет также охватывать администрацию.

Санитарные органы региона Лацио предполагают, что нулевой пациент был сотрудником больницы. Они исключают любого из пациентов, поступивших непосредственно из дома или другого учреждения.

Оценщик здоровья в регионе, Алессио д'Амато, утверждает, что процедура забора анализа действует с середины апреля для пациента, покидающего одну больницу и переводимого в другую. И даже если результат отрицательный, пациент должен быть помещен на карантин.

Руководство больницы Сан-Раффаэле резко возражает и исключает возможность заражения работником больницы, поскольку учреждение соответствует всем стандартам, связанным с профилактикой.

Продолжаются исследования по обнаружению нулевой концентрации пациентов при новой вспышке коронавируса в Риме.

Ранее мы сообщали, что в Украине 27 462 случая заражения COVID-19.


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