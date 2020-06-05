11:01 05.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нужно ли и дальше носить маски: важное заявление МОЗ

В Украине с сегодняшнего дня, пятого июня, стартует уже третий этап смягчения карантинных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Нужно ли и дальше носить маски: важное заявление МОЗ

Несмотря на то, что карантинные меры снимаются, масочный режим все еще нужно придерживаться, так как и социальной дистанции. Об этом рассказал на сегодняшнем министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

Во время брифингу министру здравоохранения поставили вопрос о том, рассматривается ли частичная отмена масочного режима в Украине. Степанов отметил, что на данный момент — это невозможно, несмотря на адаптивный карантин. Он также отметил, что в последние дни количество новых случаев заболеваемости не падает.

"Выбранная стратегия - стратегия сдерживания. Но она ни коим образом не отменяет масочный режим и придерживание социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть - речь идет о вашем здоровье", - отметил Степанов.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано почти 26 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.


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