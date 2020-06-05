09:23 05.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова более 500 случаев, данные на 5 июня

Второй день кряду число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине превышает показатель 500. Такая ситуация совсем не радует.

Коронавирус в Украине: снова более 500 случаев, данные на 5 июня

По состоянию на утро пятого июня в стране уже почти 26 000 подтвержденных случаев заражения. В Украине 25 963 человека сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию с начала эпидемии. За последние сутки было зафиксировано 553 новых случая заражения. Это один из самых высоких показателей за весь период.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За последние 24 часа от коронавируса умерло 15 пациентов. В общей сложности сначала пандемии в Украине уже 762 летальных случая. В Украине уже 11 372 человека сумели полностью победить болезнь.

Самая тяжелая ситуация остается в Черновицкой области. Там число подтвержденных случаев перевалило уже за 3500. В этом регионе 3519 человек сдало положительный тест на COVID-19. В городе Киеве ситуация ненамного лучше. Там уже почти 3300 подтвержденных случаев. Еще одна область, которая перевалило за 1000 случаев стала Волынская.

Ранее мы сообщали, что уже с сегодняшнего дня Украина возобновляет внутреннее авиасообщение.


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