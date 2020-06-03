Как изменятся тарифы в МАУ после карантина: стали известны подробности

Компания "Международные авиалинии Украины" с первого июня изменила тарифную сетку. МАУ намерена перейти к одной тарифной сетке, как в эконом-классе, так и в одной уже в бизнес-классе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские новости.

"Этот будет новый продукт с новыми техниками в ценообразовании. Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены", - сообщили в авиакомпании.

Теперь при изменении даты вылета на более позднюю будет проводиться проверка наличия мест в соответствии с тарифом, который представлен в оригинальном билете. Таким образом, это означает, что не будут применяться штрафные санкции и сервисный сбор, однако возможно нужно будет оплатить дополнительно разницу в тарифах.

В Также компания отметила, что возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов за период с 17 марта по 25 мая. Общая сумма выплат составила 9,9 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что уже с 15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение.