09:31 03.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова большой скачок, данные на 3 июня

Очередной день принес большое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине. За последние сутки было выявлено более 500 случаев инфекции.

Коронавирус в Украине: снова большой скачок, данные на 3 июня

Так по состоянию на утро третьего июня в Украине почти 25 000 случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности позитивный тест на COVID-19 сдало 24823 человека. За последние 24 часа почти 500 новых случаев, а именно – 483 позитивных теста за сутки. За последние сутки 362 человека сумело победить болезнь. В общей сложности с начала эпидемии их 10 440.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки еще восемь пациентов с COVID-19 умерло от коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала пандемии – 735.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Львовской области (96), Киеве (62), Ривненской (50) и Черновицкой (32) областях.

На 113 человек увеличилось количество пациентов, которые на данный момент борются с инфекцией. В общей сложности по стране таких 13 648.

61138 подозрений на коронавирус в Украине было зафиксировано с начала пандемии, при этом их них 749 за последние сутки.

Ранее мы сообщали, что Виктор Ляшко рассказал о том, продлят ли в Украине карантин.


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