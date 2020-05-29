12:51 29.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как правильно носить, снимать и хранить маски: основные правила

Несмотря на снятия некоторых ограничений в Украине продолжает действовать масочный режим и на данный момент никто не называет даты, когда можно будет ходить без масок.

Как правильно носить, снимать и хранить маски: основные правила

Заведующая кафедры эпидемиологии Харковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко рассказала о том, как правильно носить маски и каких правил нужно придерживаться. Она отметила, что лучше всего покупать в аптеке медицинские маски, ведь они соответствуют всем требованиям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Маски могут быть одноразовые и многоразовые. Одноразовую вы надели, она увлажнилась, иВ вы ее, правильно сняв, должны выбросить. Если многоразовая — то после каждого использования (не более нескольких часов) можно постирать и прогладить. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими масками", - отметила эксперт.

Она отметила, что очень важно правильно носить маски, хранить их и снимать. Она отметила хранить маски нужно в отдельном пакете, а еще лучше с зиппером. Снимать маску нужно за тесемки, не касаясь наружной части самой маски.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже почти 23 000 подтвержденных случаев заражения COVID-19.


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