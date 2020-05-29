Коронавирус в Украине: снова более 400 случаев, данные за 29 мая

Так по состоянию на утро 29 мая в стране зафиксировано 22 811 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 429 новых случаев заболеваемости. В тоже время есть и позитивная динамика. За последние 24 часа 495 больных сумело победить болезнь. В общей сложности 8934 пациентов выздоровело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За последние сутки десять пациентов с коронавирусом умерло. В общей сложности 679 человек скончалось от болезни с начала пандемии. На данный момент еще 1011 человек ожидает результатов анализов тестов.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зарегистрировано в Черновицкой (58) и Львовской (50) областях, а также в городе Киев (56). Именно в Черновицкой области больше всего случаев заболеваемости с начала эпидемии. Там зарегистрировано 3259 случаев заболеваемости.

Напомним, что если в Украине произойдет вторая волна коронавируса, то е будет введен тотальный карантин.