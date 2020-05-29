09:22 29.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244906:labazovych

Коронавирус в Украине: снова более 400 случаев, данные за 29 мая

За последние сутки в Украине снова зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом, как и днем ранее.

Коронавирус в Украине: снова более 400 случаев, данные за 29 мая

Так по состоянию на утро 29 мая в стране зафиксировано 22 811 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено 429 новых случаев заболеваемости. В тоже время есть и позитивная динамика. За последние 24 часа 495 больных сумело победить болезнь. В общей сложности 8934 пациентов выздоровело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За последние сутки десять пациентов с коронавирусом умерло. В общей сложности 679 человек скончалось от болезни с начала пандемии. На данный момент еще 1011 человек ожидает результатов анализов тестов.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зарегистрировано в Черновицкой (58) и Львовской (50) областях, а также в городе Киев (56). Именно в Черновицкой области больше всего случаев заболеваемости с начала эпидемии. Там зарегистрировано 3259 случаев заболеваемости.

Напомним, что если в Украине произойдет вторая волна коронавируса, то е будет введен тотальный карантин.


Поделиться

Читайте также:
 
Украина готовится ко второй волне коронавируса: будет ли снова тотальный карантин Adidas Yeezy Boost: что это за кроссовки Эпоксидная смола: удивительный материал не только для столов Как выбрать морозильник: что означают звезды-снежинки
Проишествия
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив