09:08 28.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Первая страна назвала дату открытия своих пляжей для украинцев: когда планировать отдых

Пока на 100 процентов неизвестно, как будет выглядеть туристический сезон для украинцев, которые привыкли отдыхать за границей. Однако уже несколько стран уже заявили о своих намерениях отрыть свои пляжи этим летом для граждан Украины.

Первая страна назвала дату открытия своих пляжей для украинцев: когда планировать отдых

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов рассказал, что уже в конце июня – начале июля Черногория намерена отрыть свои границы для украинских туристов. Однако точная дата будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"Если первая фаза (ослабления карантина – ред.) пройдет успешно, и в Черногории не будет зафиксировано новой вспышки заболевания, если не будет проблем из-за открытия туристического сезона, то с середины июня - начала июля будет открыта вторая-третья фаза, и перечень стран (для въезда в Черногорию – ред.) будет расширен", - отметил Михаил Шматов.

Он добавил, что на данный момент ведутся переговоры между украинскими туроператорами и перевозчиками по поводу открытия туристического сезона. Он считает, что с первого июля должен заработать крупный туроператор и будут запускаться чартеры, возможно это произойдет и быстрее.

Ранее стало известно, когда Турция отроет свои границы для украинцев.


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