Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату

Несмотря на конец мая настоящего тепла в Украине еще так и не было. Украинцы надеются, чтоВ тепло придет с первым днем лета.
Однако о реальной ситуации рассказал директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. Он рассказал, с какого числа украинцам стоит ожидать действительно теплой погоды.
"Лето сто процентов будет и придет в первых числах июня, начиная с 5 числа температура воздуха повысится, будет расти до +25 и больше градусов. Можно говорить, что не будет другого лета, чем жаркое, с большим количеством дней с температурой от +25 до +30 и выше. Лето будет с грозами, локальными выпадениями града, ливнями, шквалами", - сказал синоптик.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
При этом синоптик отметил, что действующие дожди являются благом для Украины, ведь был очень сухой период. В ближайшее время украинцам стоит ожидать сильных дождей.
"Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной", - отметил Николай Кульбида.
Ранее мы публиковали прогноз погоды Украинского Гидрометцентра на июнь.