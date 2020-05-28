Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату

Однако о реальной ситуации рассказал директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. Он рассказал, с какого числа украинцам стоит ожидать действительно теплой погоды.

"Лето сто процентов будет и придет в первых числах июня, начиная с 5 числа температура воздуха повысится, будет расти до +25 и больше градусов. Можно говорить, что не будет другого лета, чем жаркое, с большим количеством дней с температурой от +25 до +30 и выше. Лето будет с грозами, локальными выпадениями града, ливнями, шквалами", - сказал синоптик.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом синоптик отметил, что действующие дожди являются благом для Украины, ведь был очень сухой период. В ближайшее время украинцам стоит ожидать сильных дождей.

"Это все нормально, компенсация дефицита осадков, который был зимой и ранней весной", - отметил Николай Кульбида.

Ранее мы публиковали прогноз погоды Украинского Гидрометцентра на июнь.