Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений

В онлайн сервисе "Укрзализницы" уже можно приобрести билеты на 14 поездов. Преимущественно все идут из Киева.
Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале написал, что "Укрзализница" на своем сервисе запустила продажу билетов на поезда "Интерсити+":
Об этом пишет УРА-Информ.
При этом стало известно, что поезда начнут курсировать начиная с первого июня, а вот кассы на вокзала откроют уже сегодня, 27 мая.
В тоже время пресс-служба украинской компании дополнила информацию, добавив в этот список еще девять поездов:
Напомним, что согласно плану выхода Украины из карантина, поезда должны запустить с первого июня, однако не понятна ситуация с теми областями, в каких показатели не позволяют перейти на следующий этап снятия ограничений.
Ранее мы сообщали, что продажа билетов на поезда украинского направления анонсировалась на среду или четверг. В