Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений

Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале написал, что "Укрзализница" на своем сервисе запустила продажу билетов на поезда "Интерсити+":

№721/722 Киев-Харьков

№726/725 Киев-Харьков

№763/764 Киев-Одесса

№711/712 Киев-Константиновка

№740/739 Киев-Кривой Рог

Об этом пишет УРА-Информ.

При этом стало известно, что поезда начнут курсировать начиная с первого июня, а вот кассы на вокзала откроют уже сегодня, 27 мая.

В тоже время пресс-служба украинской компании дополнила информацию, добавив в этот список еще девять поездов:

№8/7 Одесса-Харьков

№20/19 Лисичанск-Киев

№53/54 Днепр-Одесса

№63/64 Харьков-Киев

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев -Кременчуг

№81/82 Харьков-Новоалексеевка

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь

Напомним, что согласно плану выхода Украины из карантина, поезда должны запустить с первого июня, однако не понятна ситуация с теми областями, в каких показатели не позволяют перейти на следующий этап снятия ограничений.

Ранее мы сообщали, что продажа билетов на поезда украинского направления анонсировалась на среду или четверг. В