09:39 27.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений

В онлайн сервисе "Укрзализницы" уже можно приобрести билеты на 14 поездов. Преимущественно все идут из Киева.

Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений

Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале написал, что "Укрзализница" на своем сервисе запустила продажу билетов на поезда "Интерсити+":

  • №721/722 Киев-Харьков
  • №726/725 Киев-Харьков
  • №763/764 Киев-Одесса
  • №711/712 Киев-Константиновка
  • №740/739 Киев-Кривой Рог

Об этом пишет УРА-Информ.

При этом стало известно, что поезда начнут курсировать начиная с первого июня, а вот кассы на вокзала откроют уже сегодня, 27 мая.

В тоже время пресс-служба украинской компании дополнила информацию, добавив в этот список еще девять поездов:

  • №8/7 Одесса-Харьков
  • №20/19 Лисичанск-Киев
  • №53/54 Днепр-Одесса
  • №63/64 Харьков-Киев
  • №105/106 Киев-Одесса
  • №791/792 Киев -Кременчуг
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка
  • №125/126 Киев-Константиновка
  • №10/9 Киев-Мариуполь

Напомним, что согласно плану выхода Украины из карантина, поезда должны запустить с первого июня, однако не понятна ситуация с теми областями, в каких показатели не позволяют перейти на следующий этап снятия ограничений.

Ранее мы сообщали, что продажа билетов на поезда украинского направления анонсировалась на среду или четверг. В 


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