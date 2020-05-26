16:33 26.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинских пенсионеров ждут прибавки: кто сможет получить дополнительные деньги

Заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова рассказала о доплатах украинским пенсионерам.

Украинских пенсионеров ждут прибавки: кто сможет получить дополнительные деньги

Она отметила, что государство сделало шаг к тому, чтобы приблизить пенсии к фактическому прожиточному минимуму. Таким образом, украинские пенсионеры в возрасте старше 75 лет и старше 80 получат прибавки. Она отметила, что дополнительные деньги до 500 гривен получат 2,6 млн пенсионеров.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Владимир Зеленский поставил очень четкую задачу, что у нас размер пенсий должен приближаться к фактическому прожиточному минимуму. Первый шаг мы сделали", - отметила она.

Заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции напомним, что с первого апреля пенсионеры в возрасте 80 лет и старше получили дополнительные 500 гривен. Такие же доплаты только для пенсионеров в возрасте от 75 лет будут предусмотреныВ со следующего года.

Она отметила, что в категорию 80+ входят 1,5 млн человек, а в категорию 75+ - 1,1 млн человек.

Ранее мы сообщали, что уже в ближайшее время в Украине должна заработать накопительная система пенсий.


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