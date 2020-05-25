Пенсия по-новому: что ждет украинцев уже в ближайшем будущем

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о возможных изменениях в пенсионной реформе.

Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести", - цитирует премьер-министра УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

По мнению главы Правительства накопительная система - это единственный способ для того, чтобы будущие пенсионеры имели достойную пенсию, а бизнес сохранил адекватную нагрузку.

Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - отметил премьер.

Он отметил, что деньги можно будет получить в три варианта: все сразу после выхода на пенсию, в срок 5-10 лет и пожизненное содержание.

Ранее мы сообщали, что украинским пенсионерам выплатили дополнительную пенсию.