Безопасно ли ездить в метро после карантина: что нужно знать украинцам

Врач-инфекционист Татьяна Логинова поделилась своим мнением по повожу того, действительно ли безопасно ездить в метро в столице.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"То, что увидела сегодня, произвело приятное впечатление. Немного людей, расстояние между ними 1,5-2 метра, все в масках, многие в перчатках. Все чисто, все блестит. В таком формате, если все будет так же продолжаться, количество больных не будет увеличиваться. Наш народ знает, что с симптомами нельзя выходить наружу, и это понимание", - отметила врач.

Она надеется, что такие мэры помогут не распространяться коронавирусу. Татьяна Логинова считает, что тех, кто нарушает эти правила, нужно штрафовать.

"Когда человек будет наказан гривней, он подумает, стоит ли нарушать в следующий раз", - отметила врач.

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