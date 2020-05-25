16:47 25.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244846:labazovych

Безопасно ли ездить в метро после карантина: что нужно знать украинцам

С сегодняшнего дна, 25 мая, в Киеве снова заработало метро. Многие киевляне ждали этого события, но действительно ли безопасно пользоваться метрополитеном, учитывая ситуация с распространением коронавируса в столице.

Безопасно ли ездить в метро после карантина: что нужно знать украинцам

Врач-инфекционист Татьяна Логинова поделилась своим мнением по повожу того, действительно ли безопасно ездить в метро в столице.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"То, что увидела сегодня, произвело приятное впечатление. Немного людей, расстояние между ними 1,5-2 метра, все в масках, многие в перчатках. Все чисто, все блестит. В таком формате, если все будет так же продолжаться, количество больных не будет увеличиваться. Наш народ знает, что с симптомами нельзя выходить наружу, и это понимание", - отметила врач.

Она надеется, что такие мэры помогут не распространяться коронавирусу. Татьяна Логинова считает, что тех, кто нарушает эти правила, нужно штрафовать.

"Когда человек будет наказан гривней, он подумает, стоит ли нарушать в следующий раз", - отметила врач.

Ранее мы сообщали, когда в Украине могут отрыть кинотеатры.


Поделиться

Читайте также:
 
Украинский футбол возвращается: названа окончательная дата первого матча Правила карантина: итальянец заплатит 400 евро за то, что "сделал" с невестой Когда Турция откроет свою границу для украинцев: стала известна дата Пенсия по-новому: что ждет украинцев уже в ближайшем будущем
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив