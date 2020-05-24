Плохие новости для украинцев: коронавирус не отступает, спада нет

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 24 мая, рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в стране. Он отметил, что на данный момент спада заболеваемости нет, поэтому нужно придерживаться карантинных правил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться, и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты", - отметил Максим Степанов.

Также Максим Степанов добавил, что украинцам нужно будет привыкнуть к социальной дистанции, ведь это важный элемент в борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным в Украине почти 21 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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