19:30 24.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244829:labazovych

Плохие новости для украинцев: коронавирус не отступает, спада нет

В последнее время количество новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Украине находится в пределах от 300 до 500 в сутки.

Плохие новости для украинцев: коронавирус не отступает, спада нет

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 24 мая, рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в стране. Он отметил, что на данный момент спада заболеваемости нет, поэтому нужно придерживаться карантинных правил.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться, и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты", - отметил Максим Степанов.

Также Максим Степанов добавил, что украинцам нужно будет привыкнуть к социальной дистанции, ведь это важный элемент в борьбе с распространением COVID-19.

По последним данным в Украине почти 21 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о новых правилах посещения детских садиков после коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Случай коронавируса в ресторане: 50 человек на карантине Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно Украина переходит на шведскую стратегию борьбы с коронавирусом: что это значит Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
Проишествия
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив