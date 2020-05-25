Уже более 21 000: в Украине число случаев коронавируса преодолело очередной барьер

По состоянию на утро 25 мая в Украине зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. За минувшие сутки было зафиксировано более 200 новых случаев заражения. 245 пациентов сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию. В общей сложности 7 243 пациентов сумело уже победить болезнь. В тоже время 623 случая закончилось летальным исходом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Всего в стране было сделано 291 868 тестов методом ПЦР. В общей сложности заболело 4112 медиков и 1546 детей. На данный момент на амбулаторном лечении находится 14 625 пациентов, среди них 1284 ребенка и 3349 медицинских работников. К аппарату искусственной вентиляции легких были подключены 256 пациентов.

Самая тяжелая ситуация в Черновицкой области. Там уже более 3000 подтвержденных случаев. В общей сложности 3083 человека сдало положительный тест. На втором месте город Киев. Там уже 2652 подтвержденных случаев.

Ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине не идет на спад, нет позитивной динамики.