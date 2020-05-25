Когда в Украине откроют кинотеатры: эксперт назвал дату и цены на билеты

Совладелец сети кинотеатровВ Дмитрий Деркач рассказал, когда можно ожидать снова открытия кинотеатров и какие фильмы будет там показывать, ведь на карантин ушли также и производители новых картин, сьэмки не проводились.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Как только разрешат – мы готовы, возможно, это будет середина июня, середина июля. Готовим репертуарный план из фильмов, которые были в прокате последние три года. У кинотеатров большие расходы - аренда, выплата зарплаты…В Мы понимаем, что не можем поднимать цены на билеты, у людей не было работы, многим придется экономить, поэтому не будем повышать", - отметил Деркач.

Он отметил, что был проведен опрос по поводу того, будут ли клиенты возвращаться в кинотеатры после снятия ограничений. По его результат известно, что большинство клиентов готово идти в кино, но есть и большой процент людей, у которых останется страх. То есть клиентов, с начала снятия ограничений будет явно меньше, чем было до закрытия кинотеатров.

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