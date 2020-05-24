11:48 24.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина переходит на шведскую стратегию борьбы с коронавирусом: что это значит

Бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита считает, что Украина переходит к стратегии Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Украина переходит на шведскую стратегию борьбы с коронавирусом: что это значит

Напомним, что Швеция одна из немногих стран Европы, которая не вводила жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Врач-инфекционист Владимир Курпита отметил, что несмотря на смягчение карантинных мер в стране не стоит ожидать резкого роста заболеваемости на коронавирус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Украина переходит к стратегии, которая была предложена в Швеции в отношении формирования коллективного иммунитета у населения. Ограничительные меры нельзя долго удерживать из-за экономических проблем и усталости людей", - отметил Владимир Курпита.

По его мнению, в течении летнего периода будет сохраняться небольшое количество заболевших, также неизбежны и летальные случаи. Он считает, что количество новых случаев будет в пределах 300 человек каждых день на протяжении пяти-шести недель. Также по его мнению в ближайшие семь-десять дней возможен небольшой рост, и тогда власти должны снова отреагировать.

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