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Случай коронавируса в ресторане: 50 человек на карантине

Случай из Нижней Саксонии показывает, насколько рискованным может быть встреча в ресторане во время пандемии.

Случай коронавируса в ресторане: 50 человек на карантине

Около 50 гостей ресторана в Лере (Нижняя Саксония) должны пройти 14-дневный домашний карантин. Выяснилось, что среди гостей ресторана коронавирусом было заражено не менее семи человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Речь идет не об отдельных случаях, а о "вспышке эпидемий, при которых одновременно происходит несколько инфицированных людей и много контактов", сказали в местном управлении здравоохранения. На прошлой неделе было зарегистрировано семь положительных случаев, связанных друг с другом. Определение цепочки инфекций является сложным - согласно информации из офиса здравоохранения.

Губернатор Матиас Гроот, предупредил жителей: "Эта вспышка ясно показывает нам, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, вирус может распространиться в любое время", - говорится в коммюнике. В видео, размещенном в Твиттере, Гроот сказал, что число случаев будет чрезвычайно увеличиваться, потому что заражение произошло во время встречи на карантине.

Ранее мы сообщали о новых правилах посещения детских садиков после карантина в Украине.


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