Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: представлен список

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что на данный момент к смягчению карантина не готовы 12 регионов Украины. Министр Максим Степанов рассказал, что Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская, Киевская область, а также город Киев не готовы к снятию ограничений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Степанов главными причинами того, что эти регионы не могут перейти на следующий этап, назвал большое количество заболевших, высокую загруженность в больницах и низкий охват тестированием на COVID-19.

Скорее всего, ограничения на данный момент в этих областях не будут сниматься.

Напомним, что по последним данным в Украине уже боле 20 000 подтвержденных случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. На первом месте остается Черновицкая область, там уже почти три тысячи подтвержденных случаев COVID-19.