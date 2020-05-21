08:50 21.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244791:labazovych

Стала известна дата проведения ВНО: расписание всех предметов

После того, как Кабинет министров Украины назвал официальную дату выхода страны из карантина, также стало известно, когда украинские выпускники будут сдавать внешнее независимое оценивание.

Стала известна дата проведения ВНО: расписание всех предметов

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты каждого из ВНО по отдельных предметах. В общей сложности ВНО должно пройти с 25 июня по 17 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

На 25 июня запланировано ВНО по математике, 30 июня пройдет ВНО по украинскому языку и литературе. Второго июля пройдет ВНО по физике, а шестого числа – по испанскому, немецкому, французскому языку. Днем позже пройдет ВНО по английскому языку. На девятое июля запланировано ВНО по истории Украины, а 13 июля - по биологии. 15 числа пройдет ВНО по географии, а 17 – по химии.

До четвертого июня участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуски. Там же будет указано время и место проведения ВНО. Результаты основной сессии ВНО будут размещены до 29 июля. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

Ранее мы сообщали, что в период с 22 июня по 22 июля в Украине будет действовать адаптивный карантин.


  
Поделиться

Читайте также:
 
В российских СМИ продолжается информационная кампания против Украины Энергоэффективность: понятие, принципы, реализация Где взять кредит онлайн в Украине: что нужно знать В Украине вводят адаптивный карантин: что нужно знать
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив