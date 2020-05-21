Стала известна дата проведения ВНО: расписание всех предметов

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты каждого из ВНО по отдельных предметах. В общей сложности ВНО должно пройти с 25 июня по 17 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

На 25 июня запланировано ВНО по математике, 30 июня пройдет ВНО по украинскому языку и литературе. Второго июля пройдет ВНО по физике, а шестого числа – по испанскому, немецкому, французскому языку. Днем позже пройдет ВНО по английскому языку. На девятое июля запланировано ВНО по истории Украины, а 13 июля - по биологии. 15 числа пройдет ВНО по географии, а 17 – по химии.

До четвертого июня участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуски. Там же будет указано время и место проведения ВНО. Результаты основной сессии ВНО будут размещены до 29 июля. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

Ранее мы сообщали, что в период с 22 июня по 22 июля в Украине будет действовать адаптивный карантин.