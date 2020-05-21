Стала известна дата проведения ВНО: расписание всех предметов

После того, как Кабинет министров Украины назвал официальную дату выхода страны из карантина, также стало известно, когда украинские выпускники будут сдавать внешнее независимое оценивание.
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал даты каждого из ВНО по отдельных предметах. В общей сложности ВНО должно пройти с 25 июня по 17 июля.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
На 25 июня запланировано ВНО по математике, 30 июня пройдет ВНО по украинскому языку и литературе. Второго июля пройдет ВНО по физике, а шестого числа – по испанскому, немецкому, французскому языку. Днем позже пройдет ВНО по английскому языку. На девятое июля запланировано ВНО по истории Украины, а 13 июля - по биологии. 15 числа пройдет ВНО по географии, а 17 – по химии.
До четвертого июня участники ВНО смогут загрузить приглашения-пропуски. Там же будет указано время и место проведения ВНО. Результаты основной сессии ВНО будут размещены до 29 июля. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
Ранее мы сообщали, что в период с 22 июня по 22 июля в Украине будет действовать адаптивный карантин.