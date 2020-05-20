Не во всех регионах с 22 мая заработает общественный транспорт: в каких областях не ослабят карантин

Уже с 22 мая в Украине должен начаться второй этап выхода страны из карантина. В том числе должен заработать общественный транспорт. Однако он возобновит работу не во всех регионах.
На сегодняшнем брифинге, 20 мая, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом из регионов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
"Если их (критерии) проходит область, то будет смягчение карантина, если эти критерии превышаются – область не переходит в следующий этап (смягчения карантина). Эти показатели (по критериям) будут определяться на 21 мая", - отметил министр.
Максим Степанов отметил, что под вопросом остаются несколько областей в западном регионе страны.
"По состоянию на 18 мая это в основном области из западных регионов – Черновицкая, Волынская, Ровенская области и другие. Поэтому решение будет приниматься уже непосредственно перед переходом во второй этап", - отметил Степанов.
Напомним, что по последним данным в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 19 000.