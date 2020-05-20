10:45 20.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Не во всех регионах с 22 мая заработает общественный транспорт: в каких областях не ослабят карантин

Уже с 22 мая в Украине должен начаться второй этап выхода страны из карантина. В том числе должен заработать общественный транспорт. Однако он возобновит работу не во всех регионах.

Не во всех регионах с 22 мая заработает общественный транспорт: в каких областях не ослабят карантин

На сегодняшнем брифинге, 20 мая, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом из регионов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Если их (критерии) проходит область, то будет смягчение карантина, если эти критерии превышаются – область не переходит в следующий этап (смягчения карантина). Эти показатели (по критериям) будут определяться на 21 мая", - отметил министр.

Максим Степанов отметил, что под вопросом остаются несколько областей в западном регионе страны.

"По состоянию на 18 мая это в основном области из западных регионов – Черновицкая, Волынская, Ровенская области и другие. Поэтому решение будет приниматься уже непосредственно перед переходом во второй этап", - отметил Степанов.

Напомним, что по последним данным в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 19 000.


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