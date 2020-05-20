Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 20 мая

Так по состоянию на утро 20 мая в Украине зафиксировано 19 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было зафиксировано более 300 новых случаев. Коронавирус подцепило за последние 24 часа 354 новых пациентов. Это больше, чем вчера, когда впервые с 9 апреля было менее 300 случаев, но тенденции идет к снижению роста новых заболеваний.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В общей сложности с начала эпидемии в Украине зафиксировано 564 летальных случая. При этом 5955 пациентов уже успешно справилось с болезнью.

Также на данный момент 1154 теста на коронавирус проверяются в лабораторных центрах в Украине.

На первом месте по количеству выявленных случаев заражения остается Черновицкая область. ТамВ COVID-19 подтвердился у 2796 пациентов. В городе Киеве коронавирусная инфекция зафиксирована у 2410 случаях. Еще в пяти регионах Украины подтверждено более 1000 случаев.

Ранее мы сообщали, что первая страна готова возобновить регулярное авиасообщение с Украиной.