10:06 19.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 19 мая

Обновление данные по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Украине показывают положительную динамику. За последние сутки было выявлено менее 300 новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 19 мая

Так по состоянию на утро 19 мая в Украине зафиксировано 18 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Украине впервые за очень долгое время зафиксировано менее 300 новы случаев – 260 новых пациентов. При этом 356 человек сумело победить болезнь только за последние 24 часа. В общей сложности 5632 человека уже выздоровело.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службуВ ЦОЗ Минздрава Украины.

За последние сутки еще 13 человек умерло от коронавирусной инфекции. В общей сложности летальных случаев с начала эпидемии – 548.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев COVID-19 Черновицкая область. Там 2742 случая заражения, при этом 110 человек умерло, 782 уже победило болезнь, а 1950 продолжает болеть.

На второй строчке город Киев. Там 2359 поврежденных случаев. При этом 52 человека умерло, 285 сумело победить болезнь, а 2022 все еще лечатся.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 25 должны открыться детские садики.


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