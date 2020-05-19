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22 мая в Украине смягчат карантин: запустят ли общественный транспорт

Уже в ближайшее время наступит очередной этап ослабления карантинных мер. Он начнется 22 мая, уже в эту пятницу.

22 мая в Украине смягчат карантин: запустят ли общественный транспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV рассказал, что действия карантина продлят, однако будет и много снятий ограничений. Так с 22 мая должны запустить общественный транспорт. Также спортивные команды смогут проводить официальные матчи.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины рассказал, что также позволят отрыться отелям, однако хостелы все еще будут закрыты. При этом в самих отелях будет запрещена работа ресторанов и бассейнов.

По словам премьер-министра, также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. В Службы можно будет проводить при участии прихожан, но есть условие - не более 1 человека на 10 кв. м религиозного сооружения.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Украине более 18 500 случаев COVID-19.


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