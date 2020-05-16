14:32 16.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад в Украине: стала известна новая дата

Стало известно, когда по предварительным данным в Украине должен начаться спад заболеваемости коронавирусной инфекции.

Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад в Украине: стала известна новая дата

Сотрудники из "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря СикорскогоВ спрогнозировали, когда в Украине начнется спад заболеваемости. По их прогнозам, спад в стране начнется в третьей декаде текущего месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу КПИ.

Такие данные ученным удалось получить благодаря моделированию с помощью нейронной сети Back Propagation. По результатам исследования в Украине в период с шестого по 20 мая будет "плато" заболеваемости. То есть 400-550 новых инфицированных каждый день.

В тоже время на последние десять дней месяца должен начаться спад заболеваемости. В этот период количество украинцев, которые выздоровели, должен быть выше новых случаев заболевание.

В столице по прогнозу ученных в пик заболеваемости будет каждый день около 50 новых случаев.

Напомним, что вчера в Киеве зафиксировали новую вспышку заболеваемости. В Дарницком доме-интернате коронавирусная инфекция подтвердилась у 81 человека.


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