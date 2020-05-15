В Киеве новая вспышка коронавируса: почти 100 человек в одном месте

Кличко рассказал, что новая вспышка зафиксировано в Дарницком доме-интернате. Там коронавирусная инфекция подтвердилась у 81 человека.

"В столице обнаружено новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестовали 182 человека", - цитирует Кличко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Мер Киева отметил, что по результатам тестов на COVID-19 инфицированы 53 воспитанницы дома-интерната - в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала интерната.

На данный момент трое пациентов из числа персонала госпитализированы, все остальные пребывают на лечении дома. Также Виталий Кличко добавил, что Дарницкий дом-интернат полностью закрыт на карантин, его никто не посещает.

Ранее Кличко требовал от Кабинета Министров отрыть метрополитен в столице начиная с 25 мая.