Шокирующие факты: в мире от коронавируса умерло уже более 300 000 человек

Большинство смертей было зарегистрировано в США - более 85,5 тысяч. 33,5 тысячи умерли в Великобритании, в Италии - 31 тысяча, а в Испании и Франции - 27 тысяч.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

На США приходится более 25% всех смертей, на Великобританию и Италию - 10-11 процентов, а на Францию и Испанию - соответственно 9 процентов.

В США было подтверждено наибольшее количество случаев - 1,5 миллиона человек. В Испании 272 000 пациентов с COVID-19, а в России - 252 000.

Всего за четыре месяца число смертей от вируса COVID-19 составило около 75 процентов смертей от В малярии за год, одного из самых опасных инфекционных заболеваний в мире.

Хотя число жертв коронавируса меньше, чем от "испанского" гриппа 1918 года, который заразил около 500 миллионов человек, а умерло как минимум 10 процентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине количество подтвержденных случаев перевалило за 17 000.