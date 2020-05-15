Перевалили за 17 000: в Украине продолжает увеличиваться число зараженных на коронавирус

По состоянию на утро 15 мая Украина перешагнула барьер в 17 000 подтвержденных случаев. В общей сложности 17 330 позитивных тестов на COVID-19 сдали украинцы. За последние сутки в стране зафиксировано 483 новых случая. В тоже время 330 излечилось, 20 умерло. В общей сложности 4 473 уже победили болезнь, также зафиксировано 476 летальных случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на информационную систему СНБО.

На данный момент в Украине лечатся от коронавирусной инфекции 12 381 человек, это на 133 человека больше, чем днем ранее. Вчера впервые со времени начала эпидемии было зафиксировано большее количество пациентов, которые излечились, чем тех, которые только заразились.

Больше всего новых случае за сутки было зафиксировано в Черновицкой области – 83 случая. В общей сложности в регионе 2600 случаев COVID-19. Это также первый показатель по стране. На втором месте Киев – 56 случаев. В общей сложности в столице 2068 случаев заражения.

В Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине начнется второй этап выхода страны из карантина.