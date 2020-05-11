17:27 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Еще одна страна открывает туристический сезон: она популярна среди украинцев

Греция планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля. Это подтвердил госсекретарь в кабинете премьер-министра Греции Георгос Герапетритис.

Еще одна страна открывает туристический сезон: она популярна среди украинцев

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса во время курортного сезона может стать серьезным ударом не только для авиационной отрасли, но и для многих стран, базирующихся в туризме. Греция, которая 20 процентов ВВП получает из этого сегмента экономики, решила принять некоторые меры, которые откроются для иностранных туристов с 1 июля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой FVW.

Георгос Герапетритис сообщил, что уже 1 июля возможны частичные обморожения туризма. Более подробная информация будет предоставлена 15 мая. В связи с этим премьер-министр Кириакос Мицотакис также заявил, что открытие для иностранных туристов в июле является оптимистичным сценарием.

Глава греческого правительства также заявил, что туризм может сократиться примерно на 10 процентов, в то время как последствия будут гораздо более болезненными, если люди из-за рубежа не смогут посетить Грецию этим летом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что рассчитывать на возобновление авиасообщений этим летом не стоит.


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