Кто первым откроет свои границы для Украины после карантина - ответ эксперта

Глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха рассказал, какие страны в первую очередь откроются для украинцев после снятия карантинных мер. Он отметил, что первыми "двери" для украинских туристов откроют те страны, для которых туризм очень важен с экономической точки зрения.

"Страны, которые понимают, насколько для их экономики важен туризм, делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Некоторые страны начинают моделировать возможности запуска сезона. ЯВ думаю, что первыми для украинцев откроются Турция, Болгария, Греция, Хорватия, Черногория, Кипр", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время Игорь Голубаха отметил, что в Украине Кабинет министров не готов перезапустить отрасль путешествий. Он считает, что государство должно помочь в развитии местного туризма. Однако снятия карантина недостаточно.

Ранее мы сообщали, что Греция с первого июля открывает туристический сезон.