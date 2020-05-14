Коронавирус в Украине: обновленные данные на 14 мая

Так по состоянию на утро 14 мая в стране зафиксировано 16 847 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было зафиксировано 422 новых случая. Динамика позитивная, учитывая что практически всю прошлую неделю этот показатель не падал ниже 500.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В общей сложности в Украине от коронавирусной инфекции уже умерло 456 человек. В тоже время 4143 человека сумело полностью победить болезнь.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев Черновицкая область. Там уже более 2500 случаев COVID-19. 2516 человек в регионе сдало положительный тест.

На втором месте город Киев. В столице количество подтвержденных случаев перевалило за 2000 – 2012 человек сдало позитивный тест.

Еще в четырех регионах Украины зафиксировано более 1000 подтвержденных случаев: Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровненская и Киевская области.

Ранее мы сообщали, что 13 мая в стране ослабили карантинные меры.