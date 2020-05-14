Случаи загадочного заболевания связанного с коронавирусом у детей: что происходит

В городе Нью-Йорке все больше детей страдают от недавно выявленной болезни, связанной с коронавирусом. Число подтвержденных случаев подскочило с 52 до 82 за последние 24 часа, заявил мэр города Билл де Блазио в среду.
Согласно выводам службы здравоохранения, среди подтвержденных случаев педиатрической мультисистемного воспалительного синдрома (PMIS) в Нью-Йорке 53 ребенка одновременно дали положительный результат на COVID-19 или вирусные антитела.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
Болезнь может вызывать, среди прочего сердечную и почечную недостаточность. Она характеризуется такими симптомами, как длительная лихорадка, боль в животе, отек рук и ног, сыпь и рвота. Пятилетний мальчик уже умер в городе из-за PMIS, еще трее детей в штате Нью-Йорк.
"Когда вы видите такую проблему, немедленно свяжитесь с медицинским работником", - предупредил де Блазио.
По словам медицинских работников, точно не известно, почему дети подвержены этому заболеванию, сколько времени требуется для его появления и насколько вероятно его развитие. Однако лечение, как правило, эффективно, если оно замечено на ранней стадии.
Ранее мы сообщали, что подобные случаи были зафиксированы также в европейских странах.