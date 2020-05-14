12:53 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244707:labazovych

Случаи загадочного заболевания связанного с коронавирусом у детей: что происходит

В городе Нью-Йорке все больше детей страдают от недавно выявленной болезни, связанной с коронавирусом. Число подтвержденных случаев подскочило с 52 до 82 за последние 24 часа, заявил мэр города Билл де Блазио в среду.

Случаи загадочного заболевания связанного с коронавирусом у детей: что происходит

Согласно выводам службы здравоохранения, среди подтвержденных случаев педиатрической мультисистемного воспалительного синдрома (PMIS) в Нью-Йорке 53 ребенка одновременно дали положительный результат на COVID-19 или вирусные антитела.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Болезнь может вызывать, среди прочего сердечную и почечную недостаточность. Она характеризуется такими симптомами, как длительная лихорадка, боль в животе, отек рук и ног, сыпь и рвота. Пятилетний мальчик уже умер в городе из-за PMIS, еще трее детей в штате Нью-Йорк.

"Когда вы видите такую ​​проблему, немедленно свяжитесь с медицинским работником", - предупредил де Блазио.

По словам медицинских работников, точно не известно, почему дети подвержены этому заболеванию, сколько времени требуется для его появления и насколько вероятно его развитие. Однако лечение, как правило, эффективно, если оно замечено на ранней стадии.

Ранее мы сообщали, что подобные случаи были зафиксированы также в европейских странах.


Поделиться

Читайте также:
 
Практически все медики получили обещанные надбавки - Степанов Коронавирус может никогда не исчезнуть - шокирующее заявление эксперта ВОЗ Для чего проводят чип тюнинг автомобиля Когда откроют авиасообщение и снова будут ходить поезда: представлен план восстановления работы транспорта
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив