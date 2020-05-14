Практически все медики получили обещанные надбавки - Степанов

Максим Степанов во время ежедневного брифинга отметил, что согласно отчетам, практически во всех областях медики получили надбавки за март.

"Относительно выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

В Он отметил, что уже сегодня будет опубликован отчет о каждой из областей по поводу выплаты надбавок.

Также Максим Степанов рассказал, как именно выбираются медики, которым дают надбавки. Он отметил, что списки составляют главные врачи каждой из больниц.

"В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат - я не вижу в этом проблемы", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано почти 17 000 случаев COVID-19.