12:23 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244706:labazovych

Практически все медики получили обещанные надбавки - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, получили ли медицинские сотрудники, которые работают с больными на коронавирусную инфекцию, обещанные надбавки на март.

Практически все медики получили обещанные надбавки - Степанов

Максим Степанов во время ежедневного брифинга отметил, что согласно отчетам, практически во всех областях медики получили надбавки за март.

"Относительно выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

В Он отметил, что уже сегодня будет опубликован отчет о каждой из областей по поводу выплаты надбавок.

Также Максим Степанов рассказал, как именно выбираются медики, которым дают надбавки. Он отметил, что списки составляют главные врачи каждой из больниц.

"В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат - я не вижу в этом проблемы", - добавил министр здравоохранения.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано почти 17 000 случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус может никогда не исчезнуть - шокирующее заявление эксперта ВОЗ Для чего проводят чип тюнинг автомобиля Когда откроют авиасообщение и снова будут ходить поезда: представлен план восстановления работы транспорта В Украине 22 мая начнется второй этап выхода из карантина: что будет открыто
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив