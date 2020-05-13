16:23 13.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине 13 мая снова ослабили карантинные меры: что нужно знать

Сегодня, 13 мая, состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором было принято несколько важных постановлений в том числе и по ситуации с карантином в Украине.

В Украине 13 мая снова ослабили карантинные меры: что нужно знать

Правительство приняло решение ослабить некоторые карантинные меры в Украине. Кабинет министров позволил находиться за одним столиком на летних площадках ресторанов и кафе до четырех человек, ранее можно было сидеть только двоим. Также теперь можно гулять в группах до восьми человек, норма была – двое.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.ua.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что немного смягчить карантинные меры попросили рестораторы.

"Нововведения касаются изменения параметров пребывания на летних террасах, они касаются изменения в пребывании в парках, потому что у нас осталось два человека. Мы смягчили карантин и хотим увеличить количество людей, которые могут находиться одновременно до восьми человек при условии соблюдения дистанции и масочного режима", - отметил министр.

Ранее мы сообщали, что стала известна дата начала вторая этапа ослабления карантинных мер.


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