Вторая волна эпидемии коронавируса будет хуже первой - заявление эксперта

Появляются первые тревожные признаки надвигающейся второй волны пандемий, например, в Германии после ослабления ограничений уровень заражения одним вирусоносителем увеличился с 0,65 до 1,1.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Вторая волна будет хуже первой - это то, чему учит нас опыт предыдущих пандемий. Пока нет доступной массовой вакцины, которая планируется за год, мы не можем говорить о прорыве в борьбе с коронавирусом", - предупреждает профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропических болезней.

Поводом для беспокойства могут стать новые случаи коронавируса в китайском Ухане и корейском Сеуле, где казалось, что эпидемия уже прошла и полностью закончилась.

Ранее многие эксперты отмечали, что стоит ожидать второй волны коронавируса еще в этом году.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 16 400 случаев COVID-19.