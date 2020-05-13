11:33 13.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вторая волна эпидемии коронавируса будет хуже первой - заявление эксперта

Профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропических болезней считает, что вторая волна эпидемии коронавируса может стать еще более опасной, чем первая.

Вторая волна эпидемии коронавируса будет хуже первой - заявление эксперта

Появляются первые тревожные признаки надвигающейся второй волны пандемий, например, в Германии после ослабления ограничений уровень заражения одним вирусоносителем увеличился с 0,65 до 1,1.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Вторая волна будет хуже первой - это то, чему учит нас опыт предыдущих пандемий. Пока нет доступной массовой вакцины, которая планируется за год, мы не можем говорить о прорыве в борьбе с коронавирусом", - предупреждает профессор Мартин Макки из Лондонской школы гигиены и тропических болезней.

Поводом для беспокойства могут стать новые случаи коронавируса в китайском Ухане и корейском Сеуле, где казалось, что эпидемия уже прошла и полностью закончилась.

Ранее многие эксперты отмечали, что стоит ожидать второй волны коронавируса еще в этом году.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 16 400 случаев COVID-19.


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