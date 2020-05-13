14:57 13.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда начнется второй этап ослабления карантина: стала известна дата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о сроках, когда в стране может начаться второй этап снятия карантинных ограничений. Первый этап стартовал 11 мая.

Когда начнется второй этап ослабления карантина: стала известна дата

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Шмыгаль отметил, что вполне реально, что уже 22 мая может начаться второй этап снятия ограничений. Он отметил, что за последние сутки выздоровело от коронавируса 343 человека, что является рекордным показателем.

"Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина", - цитирует премьер-министра Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также глава Правительства отметил, что на данный момент в Украине фиксируется так называемое плато заболеваемости, когда на протяжении длительного количества времени суточное количество заболевших примерно на одном уровне. Он отметил, что это действия карантина, который был введен вовремя.

Ранее Шмыгаль заявлял, что карантин в Украине продлят и после 22 мая.


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