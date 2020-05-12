14:37 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, когда в Украине откроют садики: названа дата

Многих родителей интересует вопрос, когда в Украине откроют детские садики. Ведь 11 мая открылись многие магазины и большое количество украинцев вернулось на работу и теперь постает вопрос, с кем оставить маленьких детей.

Стало известно, когда в Украине откроют садики: названа дата

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина-24" отметила, что Министерство образования не исключает варианта, при котором датские садики снова будут принимать маленьких посетителей уже летом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сообщила Любомира Мандзий.

Также министр добавила, что в детских садиках нет такого понятия, как "учебный год", поэтому режим работы таких заведений определяется учредителем. Таким образом, они могут работать круглый год и нет привязки к конкретным терминам.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что до середины лета может восстановиться междугородный транспорт.


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