Когда в Украине пройдет ВНО: названа новая дата

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что на данный момент Министерство образования работает над алгоритмом того, в каком формате должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине.

"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - цитирует Мандзий Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Исполняющая обязанности министра образования и науки добавила, что министерство после составления соответствующего плана действий по поводу проведения ВНО этот алгоритм должен быть также утвержден главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко.

Напомним, что в Украине с 11 мая ослабили некоторые карантинные меры, однако сам карантин был продлен до 22 мая и, скорее всего, это не окончательная дата.

Ранее Любомира Мандзий рассказала, когда в Украине снова откроются детские садики.