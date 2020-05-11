Уже есть улучшения: ситуация с коронавирусом в Украине немного улучшилась

В общей сложности в Украине по состоянию на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 416 новых случаев коронавирусной инфекции. В тоже время за последние сутки умерло 17 человек, в общей сложности в стране 408 летальных случаев с COVID-19. 228 человек сумели победить болезнь за последние 24 часа, с начала эпидемии в стране таких 3 288. При этом 11 952 человека продолжает лечиться.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на СНБО.

Больше всего новых случаев зафиксировано в городе Киеве. Там коронавирус подтвердился у 66 пациентов. На второй строчке Черновицкая область, там 56 новых случаев и 2324 с начала эпидемии. Это первый показатель по стране. В Ровенской области 52 новых случая за сутки, а во Львовской 45.

Больше всего человек за последние сутки умерло в Черновицкой и Ровненской областях - по пять. Также три летальных случая зафиксировано в Харьковской области.

Напомним, что начиная с сегодня, 11 мая, в Украине ослабили карантинные меры.