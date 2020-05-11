09:17 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сегодня снимаются карантинные ограничения в Украине: что будет открыто и чем можно заниматься

С сегодняшнего дня, 11 мая в Украине официально постановлением Кабинета министров снимаются некоторые ограничения, хотя сам карантин продолжает действовать до 22 мая.

Сегодня снимаются карантинные ограничения в Украине: что будет открыто и чем можно заниматься

С сегодняшнего дня заведения общественного питания смогут выдавать посетителям еду "на вынос", а также смогут открыть летние площадки. Непродовольственные магазины, которые расположены в том числе и в ТРЦ, также смогут открыться. Также своим двери посетителям смогут открыть музеи, учреждения бытового обслуживания, парикмахерские и салоны красоты, стоматологии. В Адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи тоже возобновляют свои деятельность.

Об этом пишет Ура-Информ.

Украинцы с 11 мая могут снова посещать парки зоны отдыха и прибрежные зоны, детские и спортивные площадки на улице, а актеры возобновить репетиции театрах, цирках, концертных организациях, однако в группах до 50 человек и без зрителей. Спортсмены сборных Украины смогут возобновить тренировки.

В тоже время остаются закрытыми театры и кинотеатры, развлекательные зоны в ТРЦ, школы, детские сады, университеты, а также фитнес-центры и спортзалы. Общественный транспорт все еще работает по специальному режиму.

Ранее мы сообщали, сколько украинцам еще придется ходить в масках.


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