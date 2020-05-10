20:35 10.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Сколько украинцам придется еще ходить в масках: прогнозы шокируют

Украинцев заставляют носить маски в общественных местах из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. На данный момент неизвестно, когда это закончится.

Сколько украинцам придется еще ходить в масках: прогнозы шокируют

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может продлиться до конца лета.

"Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем", — цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

В тоже время Виктор Ляшко добавил, что если сезонность не влияет на распространение коронавирусной инфекции ситуация в Украине может быть более сложной.

По мнению главного санитарного врача страны если будет такая ситуация, то Украина будет балансировать на уровне 350-500 новых случаев каждый день. В таком случае маски украинцам придется носить маски до конца года.

Напомним, что Кабинет министров своим постановлением заставил украинцев носить маски или респираторы в общественных местах.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 15 подтвержденных случаев COVID-19.


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