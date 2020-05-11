Россия уже обошла Италию: ситуация с коронавирусом в РФ ухудшается

Еще 94 человека умерли, сообщили в правительстве России в понедельник, 11 мая. Таким образом, Россия оказалась на третьем месте среди стран мира по количеству инфекций SARS-CoV-2.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Количество смертей с момента возникновения эпидемии увеличилось в России до 2009 человек. По общему количеству инфекций Россия обогнала Италию и Великобританию. Ежедневный прирост в 11 656 случаев является самым высоким в России с начала эпидемии.

За последние 24 часа выздоровело 5495 человек, а общее количество вылеченных пациентов с COVID-19 увеличилось до 39 801.

Эти данные были объявлены в день, когда в Москве прошла встреча с участием президента Владимира Путина о возможном продлении существующих российских праздников до вторника включительно. Ранее Путин распорядился о подготовке постепенного ослабления ограничений с 12 мая.

Власти Москвы и соседнего Подмосковья уже объявили о продлении ограничений до 31 мая. Оба региона лидируют по количеству инфекций; На Москву приходится более половины всех случаев в России. Второй по величине мегаполис России, Санкт-Петербург, решил сделать то же самое.

Напомним, что в Украине более 15 500 подтвержденных случаев SARS-CoV-2.